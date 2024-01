Giubileo 2025: Fisichella, Deloitte e' nostro advisor

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 gen - Deloitte e' advisor del Vaticano per l'organizzazione del Giubileo 2025.

Lo indica Monsignor Rino Fisichella Pro Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, nel corso dell'inaugurazione della nuova sede di Deloitte a Roma. La sede, in Via Veneto, nell'ex palazzo dell'Iri, concentra 2.600 persone della multinazionale della revisione contabile impiegate nella Capitale. Fisichella alla presenza anche del ministro Raffaele Fitto e del sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, ha ringraziato le istituzioni pubbliche per la collaborazione nella preparazione dell'evento con i tanti cantieri presenti in citta'. L'inaugurazione della sede Deloitte ha aggiunto Fisichella va considerata come la prima opera della citta' per l'Anno Santo che sara' inaugurato a dicembre.

