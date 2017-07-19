Giovani Confindustria: serve salario competitivo con esenzione Irpef decrescente under 35

Proposta anche Borsa per l'imprenditorialita' e Portale Unico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 05 giu - Per le imprese logistica e instabilita' globale 'sono diventati ostacoli durissimi, nonostante tutto gli imprenditori operano nel mondo intero. Tassazione, burocrazia e incertezza delle regole sono enormemente piu' pesanti rispetto ai competitor europei. Nonostante tutto continuiamo a fare impresa in Italia'. Lo ha detto Maria Anghileri, presidente Giovani Imprenditori Confindustria nella sua relazione alla 55esima edizione del Convegno dei Giovani Imprenditori, in corso a Rapallo, sottolineando che 'farcela nonostante tutto ha delle conseguenze sistemiche sui giovani e sulle imprese. Gia' solo il costo dell'energia rischia di buttarci fuori mercato.

Accelerare su nucleare, rinnovabili e concessioni delle autorizzazioni va fatto subito'. Un altro problema, secondo Anghileri, e' quello delle aziende che non nascono piu' e il fatto che quelle manifatturiere sono solo il 13% del totale delle startup innovative, cosa a cui si aggiunge il tema dei salari: 'Con il Decreto Primo Maggio e' stato fatto un passo avanti importante scegliendo la strada del salario giusto. Il passo definitivo sarebbe dargli efficacia verso tutti', ha detto, sottolineando che pero' 'il salario giusto non basta per vincere la corsa ai talenti che c'e' in tutta Europa.

L'unico modo e' il salario competitivo', ha detto. Per fare questo, i Giovani Confindustria avanzano una proposta: 'Fino a mille euro in piu' al mese nel primo anno di lavoro per un under 35', ha detto Anghileri, spiegando che servirebbero 'a dare un innesco, non a sostituire le riforme strutturali che questo Paese deve fare per i giovani'. Il meccanismo e' un'esenzione Irpef decrescente su cinque anni, fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.

Altre due proposte sono la Borsa per l'imprenditorialita', ispirata alle borse di dottorato, il cui unico fine sia la nascita di una nuova impresa innovativa, e il Portale Unico, ovvero un'unica interfaccia digitale che integri in un solo punto l'avvio d'impresa, l'accesso agli incentivi e le garanzie. Sarebbe 'uno sportello operativo dove temporary manager accompagnino il giovane nel navigare la burocrazia e la gestione d'impresa', ha detto Anghileri.

Ars

(RADIOCOR) 05-06-26 15:21:41 (0442) 5 NNNN