Giornata biodiversita': Mase, rinnoviamo impegno a tutela del patrimonio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - Nella giornata internazionale della Biodiversita', il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rinnova il proprio impegno per la tutela del patrimonio naturale italiano e sottolinea il legame sempre piu' stretto tra biodiversita' e cambiamento climatico. Indetta dall'Onu nel 2000, quest'anno ha come tema "Acting locally for global impact" (Agire localmente per un impatto globale). Il nostro Paese e' uno dei principali hotspot di biodiversita' in Europa con oltre 60.000 specie animali e piu' di 8.000 specie di piante vascolari, concentrando circa un terzo delle specie animali europee e quasi la meta' di quelle vegetali. Il cambiamento climatico rappresenta uno dei fattori determinanti di pressione sulla biodiversita': per rispondere a questa sfida l'Italia sta lavorando a un insieme di misure, in linea con la Strategia Nazionale per la Biodiversita' al 2030. Tra queste, il rafforzamento della rete Natura 2000 e gli investimenti mirati in riforestazione, tutela del Capitale Naturale e resilienza climatica del Pnrr. Sono state inoltre rafforzate le politiche di decarbonizzazione e la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

"Salvaguardare gli ecosistemi significa rafforzare la capacita' del Paese di rispondere alle sfide che ci pone il cambiamento climatico, garantendo benessere, sicurezza e sviluppo sostenibile', ha detto il ministro Gilberto Pichetto.

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(RADIOCOR) 22-05-26 10:19:51 (0257) 5 NNNN