Giornalismo: Meloni, d'accordo su riforma professione, Parlamento sede naturale

'Governo puo' fare moral suasion per accellerare i tempi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - "Sono d'accordo che sia necessario avviare il dibattito per la riforma della professione, come ho gia' detto in altre occasioni, ritengo che la sede naturale per fare questo lavoro sia il Parlamento". Cosi' sulla riforma della legge sul giornalismo, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare.

"Il Parlamento - ha aggiunto - peraltro ci sta gia' lavorando, ma chiaramente, se ritenete che il Governo possa da questo punto di vista, anche solo fare, moral suasion, diciamo per accelerare i tempi, sono assolutamente d'accordo".

