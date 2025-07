Giorgetti: non serve manovra correttiva, vogliamo uscire da procedura Ue su deficit -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - "Dipende da come va il Pil, da come vanno le spese, dipende da tutta una serie di cose" ha poi risposto il Ministro ai cronisti che gli chiedevano di chiarire se quanto dichiarato in Aula significa che il deficit/Pil potra' scendere sotto il 3% gia' nel 2025 per consentire di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo gia' il prossimo anno. "Dopodiche' - ha aggiunto Giorgetti - se voi osservate bene, la filosofia di questo Ministero e' 'underpromise, overdeliver'" e cioe' 'promettere meno, realizzare di piu'', (una strategia che punta a superare le aspettative).

