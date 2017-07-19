Giorgetti: difesa patria principio di realta', qui non facciamo utopia

Su Lega: "unione elementi meglio di singoli componenti" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ago - "Ho avuto l'ardire di citare l'articolo 52 della Costituzione e lo riconfermo. E' stato detto, e condivido, che noi vogliamo essere amici di tutti, non vogliamo avere nemici. Anche gli ucraini non volevano avere nemici, pero' ce li hanno avuti".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in sede di replica nell'Aula del Senato sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. "Chi ha scritto la Costituzione", ha proseguito, "immagino non volesse avere nemici, anche loro volevano tutti amici, ma probabilmente dall'esperienza della Seconda guerra mondiale hanno capito che richiamare al dovere della difesa della patria e' una cosa non banale e non scontata e quindi a tutti noi piacerebbe vivere nella citta' del Sole, ma qui non facciamo utopia, facciamo politica, e quindi siamo chiamati a un principio di realta'". In un passaggio del suo intervento, Giorgetti si e' soffermato con ironia sul proprio partito: "Io mi sono interrogato, prima di tutto, prima dei problemi del campo largo della sinistra, sui problemi del campo largo della Lega", ha detto. "Allora sono andato su Wikipedia, gli ho chiesto che 'cos'e' una lega?' E mi ha risposto: 'Una lega e' una combinazione in soluzione o in miscela di due o piu' elementi di cui almeno uno e' un metallo, e il cui materiale risultante ha proprieta' metalliche differenti da quelle dei relativi componenti' e 'le leghe sono ideate solitamente per avere proprieta' piu' desiderabili di quelle dei loro componenti'. Credo che sia una definizione assolutamente condivisibile", ha concluso.

Liv-Nep

(RADIOCOR) 05-08-26 17:23:07 (0569) 5 NNNN