Gioielli: Federorafi, +29,7% annuo export 7 mesi 2022, a luglio frena a +5,7%

Dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 nov - Nel mese di luglio 2022 le esportazioni di prodotti del settore orafo-argentiero-gioielliero italiano hanno subito un rallentamento rispetto ai ritmi dei primi 6 mesi dell'anno (+30% sia nel primo sia nel secondo trimestre), restando comunque in positivo. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Moda per Federorafi, le esportazioni hanno registrato in luglio un modesto +5,7% in valore sull'analogo mese 2021. Nei primi sette mesi dell'anno, la crescita annua e' del 29,7%: sono stati venduti fuori dai confini nazionali beni per 5,8 miliardi di euro (vale a dire 1,3 miliardi in piu'). Il raffronto con la situazione pre-pandemia mostra come i livelli attuali risultino superiori di ben il 42% rispetto a quelli del gennaio-luglio 2019. Andamenti altrettanto vivaci rispetto allo scorso anno si sono registrati per le quantita' esportate (espresse in KG), cresciute nel complesso del +38,5%. Il 2021 si era chiuso con un considerevole +59,7% in valore sul 2020, che ha permesso di superare del +15,6% i livelli pre-Covid del 2019.

