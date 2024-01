Gioia Group: sbarca negli Usa, previsioni giro affari 2024 a circa 85 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 gen - Gioia Group, basket company del food retail della famiglia Ferrieri, sbarca negli Stati Uniti con l'insegna nel suo portfolio Fradiavolo, che aprira' il suo primo ristorante in Florida in marzo. Il piano di aperture prosegue con l'obiettivo di arrivare, entro la fine dell'anno, a un numero idealmente compreso tra i 15 e i 20 punti vendita in piu' rispetto ai 98 gia' presenti nel mondo e suddivisi tra Bun Burgers, Cioccolatitaliani e Fradiavolo. 'Il debutto sul territorio americano rappresenta per noi la sfida piu' importante di questo 2024: per avere successo negli Usa e' necessario puntare su quella qualita' del prodotto e sull'autenticita' del Made in Italy che da sempre ci caratterizzano', ha dichiarato Vincenzo Ferrieri, ceo di Gioia Group. Continua anche l'espansione in Italia con l'intenzione del gruppo di confermarsi, con i suoi brand, come format nazionale in tutta la penisola. Prosegue l'attivita' nell'area balcanica, che vedra' il debutto di uno store in Macedonia, e in quella Mediorientale. Un progetto ambizioso supportato dalla previsione di chiudere il giro di affari del 2024 rimanendo appena sotto gli 85 milioni di euro. Crescono anche i posti di lavoro nel gruppo, grazie proprio alle nuove aperture, mentre il primo bilancio di sostenibilita' relativo all'anno 2022 'conferma la volonta' di Gioia Group di adottare un approccio sempre piu' responsabile ed etico nei confronti delle persone e dell'ambiente', si legge in una nota.

Com-Mar

(RADIOCOR) 22-01-24 13:59:43 (0368)FOOD 5 NNNN