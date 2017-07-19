Giochi: in crescita vendita biglietti Lotteria Italia (+11%)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 gen - Netto aumento della vendita dei biglietti della Lotteria Italia che vedra' stasera l'estrazione dei tagliandi vincenti. Per l'edizione 2025 della lotteria nazionale sono oltre 9,6 milioni i biglietti venduti, con una raccolta che supera i 48 milioni.
Un numero in netto aumento rispetto allo scorso anno (8,6 milioni di tagliandi). Il Lazio, riporta l'agenzia specializzata Agipronews, si conferma la regione con il maggior numero di biglietti venduti: oltre 1,7 milioni (circa il 17% del dato nazionale), in crescita del 12% rispetto alla passata edizione. Alle spalle si piazza la Lombardia con 1,4 milioni tagliandi (+8%). La Campania, con 972 mila biglietti staccati (+10,5%), si piazza sul terzo gradino del podio, precedendo di poco l'Emilia-Romagna, ferma a 916mila (+14,2%).
red-Ggz
(RADIOCOR) 06-01-26 18:02:15 (0481) 5 NNNN