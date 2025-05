Giochi: Freni, per 2025 stimato incremento raccolta 2% (+10% da online)

Stime in base primo trimestre, cala su rete fisica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - "Relativamente alle stime di previsione per l' anno 2025, sulla base dei dati di gioco risultanti al primo trimestre dell'anno corrente, e' stato rilevato un lieve incremento della raccolta, pari a circa il 2%, rispetto ad analogo periodo dell'anno precedente". Lo ha riferito il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interrogazione Pd sulle stime di previsione dell'anno in corso relative alla raccolta e alle vincite dei giochi pubblici. "Al riguardo - ha aggiunto Freni - si evidenzia che tale incremento e' determinato sulla base del significativo incremento realizzato per il gioco online, pari a circa il 10 per cento. Contrariamente, il gioco raccolto su rete fisica ha registrato, in tale primo trimestre, un generale decremento rispetto al primo trimestre dell'anno 2024".

