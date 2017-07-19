Giochi del Mediterraneo: Meloni, straordinaria opportunita' per il Sud e l'Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ago - Il Sud Italia, e in particolare la Puglia, 'in questi giorni' e' 'al centro della scena internazionale anche grazie ai Giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo a Taranto'. Si tratta di una 'straordinaria opportunita' per il Sud, per l'Italia intera, oltre che l'ennesima occasione per la nostra nazione di dimostrare quanto sia capace di organizzare al meglio grandi eventi di respiro globale'. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all'evento "La Piazza" in corso a Ceglie Messapica in Puglia.

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