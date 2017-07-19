Giochi: Agenzia Dogane oscura 119 siti internet non autorizzati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 ott - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oscura 119 siti internet di gioco non autorizzati. Il provvedimento, con la data di oggi, e' indirizzato a tutti i fornitori di connettivita' internet.

L'inibizione dei 119 siti, che allungano la 'black list' dell'ADM, deve avvenire, si legge, entro e non oltre il prossimo 7 novembre. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha la responsabilita' e il controllo del gioco legale in Italia.

Secondo Agipro, sono circa 11.600 i siti di gioco non autorizzati gia' inibiti in Italia, quasi mille solo da inizio anno.

