Giocattoli: Eurostat, import Ue per 6,5 mld in 2023, l'80% dalla Cina

Esportazioni per 2,3 mld euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Nel 2023 l'Ue ha importato giocattoli dal resto del mondo per un valore di 6,5 miliardi di euro (in calo di 2 miliardi di euro rispetto al 2022). Le esportazioni extra-Ue, si legge sul sito Eurostat, si sono attestate a 2,3 miliardi di euro (in calo di 0,2 miliardi di euro). La Cina e' stata il principale fornitore di giocattoli, rappresentando l'80% (per un valore di 5,2 mld euro) delle importazioni totali, seguita a grande distanza dal Vietnam con il 6% (367 milioni di euro) e dal Regno Unito con il 2% (150 milioni di euro). Circa un quinto delle importazioni di giocattoli dell'Ue e' stato destinato alla Germania (18%), mentre la Francia e i Paesi Bassi hanno rappresentato rispettivamente il 16% e il 14%. I dati mostrano oltre la meta' dei giocattoli esportati dall'Ue verso il resto del mondo proviene da tre Paesi: Repubblica Ceca (29%), Germania (19%) e Belgio (8%). La principale destinazione delle esportazioni extra-Ue e' stata il Regno Unito (30%, 694 milioni di euro), seguito dalla Svizzera (13%, 301 milioni di euro) e dagli Stati Uniti (10%, 233 milioni di euro).

