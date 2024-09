Ginvest: investe in comparti commerciali in Comasco e Varesotto, area totale 16mila mq

Ad Appiano Gentile e Cislago, compresa superficie a Tradate (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Ginvest - specializzato nella progettazione, sviluppo, vendita e locazione immobiliare, nella gestione di immobili a reddito e nella riqualificazione energetica degli edifici - ha investito nei comparti commerciali di Appiano Gentile e di Cislago. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Il Gruppo, considerando anche gli investimenti gia' realizzati a Grandate, sviluppera' cosi' complessivamente 16.000 mq di gross leasable area a destinazione commerciale. Per quanto riguarda il comparto commerciale di Appiano Gentile sono stati avviati i lavori per l'ultimo lotto. Tra le varie attivita' e' prevista l'apertura di una parafarmacia a marchio Medimarket, a cui si aggiungera' uno store Mascheroni Selleria, specializzato in materiali per chi pratica sport equestri. A regime la struttura si sviluppera' su 11.500 mq.

