Ginvest: investe in comparti commerciali in Comasco e Varesotto, area totale 16mila mq -2

Mira a espandersi in Brianza e area nord milanese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Ginvest, per la realizzazione del retail park di Cislago, ha recentemente completato l'acquisizione dell'immobile di proprieta' di Lidl. In quell'area, non appena saranno ottenute tutte le autorizzazioni e ultimati i lavori di riqualificazione della struttura, si insedieranno due nuove attivita': Action, catena internazionale olandese di discount, e La Piadineria.

'Siamo molto soddisfatti di come procede lo sviluppo delle aree commerciali che oggi sono pari a 16.000 mq. In particolare, quello dei retail park e' un settore di grande interesse e stiamo lavorando per valutare l'acquisto di ulteriori aree finalizzate allo sviluppo di comparti commerciali - ha commentato Luca Guffanti, ad di Ginves - Inoltre, rispetto al nostro tradizionale mercato, stiamo ampliando l'area geografica interessata con nuovi sviluppi residenziali in pipeline in Brianza e nell'area nord milanese dove sono in via di valutazione ulteriori acquisizioni di aree edificabili da sviluppare'.

