Giappone: Sanae Takaichi primo ministro, prima donna in questo ruolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - La nazionalista Sanae Takaichi e' stata nominata primo ministro del Giappone, diventando la prima donna a ricoprire questa carica, grazie a una coalizione parlamentare formata ieri. La Camera bassa del Parlamento giapponese ha nominato Takaichi, 64 anni, al primo turno. La nomina diventera' ufficiale dopo l'incontro con l'imperatore Naruhito piu' tardi. La quinta leader donna dell'Arcipelago dovra' affrontare una delicata situazione politica interna e ha di fronte un fitto programma internazionale, in particolare la visita del presidente Usa Donald Trump la prossima settimana. Sanae Takaichi ha ottenuto la presidenza del Partito Liberal Democratico il 4 ottobre, il partito conservatore di destra al potere dal 1955. Tuttavia, il partito e' sempre piu' impopolare, soprattutto a causa di uno scandalo finanziario, e ha perso la maggioranza in entrambe le Camere. Il suo alleato storico, il partito centrista Komeito, ha abbandonato la coalizione, quindi per assicurarsi l'elezione a capo del governo ieri ha stretto un'alleanza con il Japan Innovation Party, partito riformista di centro-destra. Takaichi si e' impegnata a "rafforzare l'economia e a ricostruire il Giappone in modo che si assuma le proprie responsabilita' nei confronti delle generazioni future".

