Giappone: produzione industriale in calo dell'1,5% ad agosto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ago - Arretra a luglio la produzione industriale in Giappone, colpita in particolare dallo stallo produttivo del settore automotive alle prese con la carenza di chip e dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19 nel Paese. In base ai dati del ministero dell'Economia, il mese scorso la produzione industriale ha segnato un calo dell'1,5% su base mensile, dopo un rialzo del 6,5% nel mese precedente. Il comparto manifatturiero stima per agosto un incremento della produzione del 3,4% e dell'1% a settembre.

