Giappone: pmi manifatturiero sale a 54,8 a giugno da 54,5 di maggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 lug - L'indice pmi manifatturiero giapponese di S&P Global e' stato leggermente rivisto al ribasso a 54,8 a giugno 2026, rispetto al 54,9 della stima preliminare, ma e' rimasto al di sopra del valore di maggio (54,5) e vicino al 55,1 di aprile, che ha segnato la piu' forte espansione da gennaio 2022. Un valore superiore a 50 segnala l'espansione del settore, mentre uno inferiore ne indica la contrazione. Si tratta del sesto mese consecutivo di crescita dell'attivita' manifatturiera, sostenuta da un aumento piu' rapido della produzione e dei nuovi ordini. I nuovi ordini sono cresciuti al ritmo piu' veloce da gennaio 2022, spinti in parte dalla ricostituzione delle scorte da parte dei clienti in un contesto di persistenti difficolta' di approvvigionamento e di timori per futuri rincari legati al conflitto in Medio Oriente, con una robusta domanda segnalata per il settore AI e per i semiconduttori. "Nel corso di giugno le aziende hanno segnalato un altro sostanziale deterioramento delle prestazioni dei fornitori, a causa di ritardi nelle spedizioni e carenze di fornitura derivanti dal conflitto", ha detto Annabel Fiddes, economics associate a S&P Global Market Intelligence. "Di conseguenza, le pressioni inflazionistiche sono rimaste tra le piu' intense dall'inizio dell'indagine nel 2001" e "vi e' quindi un elevato grado di incertezza sul fatto che questa solida performance possa estendersi alla seconda meta' dell'anno".

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(RADIOCOR) 01-07-26 08:20:27 (0151) 5 NNNN