Giappone: Pil rivisto al rialzo in quarto trimestre, evita recessione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - In Giappone i consumi delle famiglie sono in calo, a causa dell'effetto combinato dell'inflazione e della debolezza dello yen. Nel quarto trimestre questa componente chiave del Pil e' rimasta negativa (-0,3%, dato invariato). Anche l'inizio di quest'anno si preannuncia difficile, con i consumi delle famiglie che a gennaio subiranno il calo peggiore degli ultimi tre anni (-6,3% su un anno). "La piccola ripresa dell'ultimo trimestre ha permesso di evitare lo spaventapasseri della recessione tecnica, definita da due trimestri consecutivi di contrazione del Pil. Ma cio' non cambia il fatto che l'economia giapponese sta andando male", ha commentato Stefan Angrick in una nota di Moody's. "La debolezza dei consumi privati e' particolarmente preoccupante, essendo in calo da tre trimestri consecutivi", ha osservato Yoshiki Shinke dell'istituto di ricerca dell'assicuratore giapponese Dai-ichi Life. "Sia la domanda interna che quella esterna sono attualmente deboli, quindi l'economia giapponese non ha alcun catalizzatore", ha aggiunto. Molti economisti pero' si aspettano che la Banca del Giappone avvii il processo di normalizzazione della politica monetaria questo mese o in aprile, data la prospettiva di un altro significativo aumento dei salari che potrebbe stimolare i consumi e la crescita futura. Si prevede che le trattative salariali annuali che si tengono ogni primavera in Giappone forniranno i primi esiti gia' questa settimana. La confederazione dei sindacati Rengo chiede un aumento salariale di almeno il 5%, dopo aver ottenuto un aumento medio di oltre il 3,5% nel 2023, record da 30 anni.

