Giappone: Kishida, denatalita' minaccia societa', problema da affrontare subito

Annuncia il lancio di un'agenzia governativa ad hoc (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 gen - Il basso tasso di natalita' e l'invecchiamento della popolazione del Giappone minacciano il funzionamento della societa' nipponica: lo ha osservato il primo ministro Fumio Kishida, promettendo di contrastare il problema attraverso una nuova agenzia governativa. "Affrontare il tema delle politiche per l'infanzia e l'educazione dei bambini' e' un piano 'che non puo' aspettare e non puo' essere rimandato', ha detto il leader conservatore durante un discorso di politica generale davanti al Parlamento. "A causa del rapido calo del tasso di natalita', si stima che il numero annuo di nascite sia sceso sotto quota 800.000 lo scorso anno", ha aggiunto.

Per questo il Giappone e' "sul punto di non poter continuare a funzionare come societa'", e' l'allarme lanciato dal premier.

Kishida ha affermato che la sua politica in materia, che include il lancio di una nuova "Agenzia per l'infanzia e la famiglia" il prossimo aprile, mira a garantire la "vitalita'" e "l'inclusivita'" della terza economia mondiale.

Il primo ministro giapponese ha aggiunto che alla fine vorrebbe raddoppiare la spesa per i programmi per l'infanzia.

"Dobbiamo costruire un'economia sociale che metta i bambini al primo posto", ha affermato.

red-fil

(RADIOCOR) 23-01-23 12:20:41 (0273) 5 NNNN