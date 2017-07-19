Giappone: indice Pmi servizi sale a 53,2 punti a novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - A novembre, l'indice dei responsabili degli acquisti Pmi giapponese per il settore dei servizi e' salito a 53,2 rispetto al 53,1 di ottobre e alla lettura preliminare di 53,1, secondo i dati pubblicati da S&P Global. L'indice composito della produzione (media ponderata di servizi e produzione manifatturiera) ha raggiunto il livello piu' alto da agosto, a 52, rispetto al 51,5 di ottobre, in linea con la lettura preliminare. "Gli ultimi dati Pmi hanno segnalato un'ulteriore modesta espansione della produzione del settore privato in Giappone, con un solido aumento nei servizi che ha compensato la riduzione della produzione industriale", ha affermato Annabel Fiddes, direttore associato economico di S&P Global Market Intelligence. "Il settore dei servizi ha trainato la crescita in ciascuno degli ultimi cinque mesi. Gli indicatori dell'ottimismo sulle prospettive e le assunzioni di personale hanno raggiunto i livelli piu' alti da inizio 2025. I nuovi ordini sono aumentati a un ritmo piu' rapido, pur con maggiori pressioni inflazionistiche, dovute a costi medi di input aumentati", aggiunge.

