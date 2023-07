Giappone: indice pmi manifatturiero luglio in lieve calo a 49,4 (49,8)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 lug - Lieve rallentamento a luglio del settore manifatturiero in Giappone. Lo segnala l'indice pmi au Jibun Bank Japan, redatto da S&P Global che mostra per luglio un valore di 49,4 da 49,8 il mese di giugno. Il deterioramento e' marginale.

Sia la produzione che i nuovi ordini, si legge in una nota, sono stati ulteriormente ridimensionati, con il tasso di riduzione degli affari in entrata che ha accelerato al massimo degli ultimi quattro mesi. Si e' verificato un un ulteriore allentamento delle pressioni sui costi, come indicato dal tasso di inflazione dei prezzi di ingresso ai minimi da febbraio 2021, sebbene i produttori abbiano cercato di trasferire maggiori oneri sui costi ai clienti per la prima volta da aprile. Allo stesso tempo, il sentiment delle imprese e' diminuito rispetto a giugno, restando, tuttavia, al secondo livello piu' alto dall'inizio del 2022.

