Giappone: da Governo 135 miliardi dollari di aiuti a famiglie e investimenti -2

Ora va approvato dal Parlamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 nov - Takaichi ha chiesto una "politica fiscale proattiva e responsabile", ma resta da vedere come l'Amministrazione conciliera' una maggiore spesa con la prudenza fiscale. "Attueremo con rigore il concetto di spesa oculata e realizzeremo una spesa fiscale strategica per proteggere la vita dei cittadini e costruire un'economia piu' forte", ha dichiarato il primo ministro.

"Cio' che il Giappone deve fare ora e' non lasciare che il suo potere nazionale diminuisca a causa di un'eccessiva austerita' fiscale, ma piuttosto rafforzarlo attraverso una politica fiscale proattiva", ha aggiunto. Il bilancio supplementare per il pacchetto economico deve ora essere approvato dal Parlamento. La coalizione di recente formazione non ha la maggioranza in entrambe le Camere, il che significa che dovra' trovare sostegno a queste misure. Il governo stima che l'ultimo pacchetto aumentera' la crescita nazionale dell'1,4% annuo, partendo dal presupposto che gli effetti si manifesteranno nel triennio. Nel trimestre luglio-settembre, l'economia giapponese ha subito una contrazione per la prima volta in sei trimestri. Secondo alcuni economisti, il governo deve essere attento alla disciplina fiscale per mantenere la credibilita' del mercato.

bab

(RADIOCOR) 21-11-25 08:20:28 (0156) 5 NNNN