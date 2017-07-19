Giappone: crolla a 57,269 mld yen surplus bilancia commerciale febbraio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 mar - La bilancia commerciale giapponese ha registrato a febbraio 2026 un surplus di 57,269 miliardi di yen, un dato in deciso calo rispetto al surplus di febbraio 2025, quando era stato pari a 559,181 miliardi di euro. Nel mese di febbraio la crescita delle esportazioni e' rallentata al 4,2% annuo (era al +16,8% a gennaio). Il dato e' comunque superiore alle attese del mercato. L'export ha risentito soprattutto della debolezza delle esportazioni verso gli Stati Uniti a causa dei dazi (-8% annuo dopo il -5,1% di gennaio). In particolare hanno registrato flessioni nelle vendite negli Usa i settori automobilistico, componenti auto e farmaceutico. La bilancia commerciale verso gli Stati Uniti ha visto il surplus ridursi del 25,6%. Per quanto riguarda le importazioni, mel mese di febbraio sono aumentate del 10,2% su anno.

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(RADIOCOR) 18-03-26 08:00:05 (0080) 5 NNNN