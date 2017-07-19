Giappone: convoca ambasciatore dopo provocazioni caccia cinesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 dic - Tokyo ha convocato l'ambasciatore cinese in Giappone per esprimere la sua 'viva protesta' dopo che alcuni aerei militari cinesi hanno puntato i loro radar sui caccia giapponesi.

Il viceministro degli Esteri Takehiro Funakoshi ha convocato l'ambasciatore Wu Jianghao domenica pomeriggio ed ha espresso la 'viva protesta' del Giappone contro 'questi atti pericolosi ed estremamente deplorevoli', ha indicato il ministero in un comunicato.

Funakoshi 'ha esortato con forza il governo cinese a garantire che tali azioni non si ripetano', aggiunge il documento pubblicato domenica sera.

Il 'lock-on' e' l'azione con cui il radar di un aereo militare smette di scansionare semplicemente il cielo e inizia a seguire un bersaglio specifico, al fine di ottenere una soluzione di tiro. I moderni aerei da combattimento sono in grado di rilevare se sono stati presi di mira in questo modo.

Sabato scorso, aerei militari cinesi hanno puntato due volte i loro radar su caccia giapponesi vicino all'isola di Okinawa (nel sud del Giappone), ha precisato il ministero della Difesa giapponese. I caccia utilizzano i loro radar di controllo del fuoco per identificare i bersagli, ma anche per operazioni di ricerca e soccorso.

