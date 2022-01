Giappone: BoJ alza stime crescita e conferma politica monetaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 gen - La Banca centrale del Giappone ha alzato le previsioni di crescita e inflazione per l'anno finanziario 2022/23, che iniziera' il primo aprile, mantenendo la politica monetaria ultra accomodante. La BoJ prevede ora una crescita del Pil del 3,8% nel 2022/23 dal +2,9% dello scorso ottobre, grazie "agli effetti delle misure economiche del Governo e una ripresa della produzione". L'istituto ha invece abbassato le prospettive per l'anno finanziario in corso 2021/22 che si concludera' il 31 marzo, prevedendo solo una crescita del 2,8% (rispetto al 3,4% precedente); cosi' come ha rivisto al ribasso le stime di crescita per il 2023/24 a +1,1% da +1,3%.

Per quanto riguarda l'inflazione la BoJ ha leggermente alzato la previsione per il 2022/23 a +1,1%, contro lo 0,9% precedente.

bab

(RADIOCOR) 18-01-22 08:02:54 (0094) 5 NNNN