Giappichelli Editore: punta su innovazione per crescere e guarda all'Asia

Intervista a Giulia Giappichelli, direttrice strategie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - La nuova generazione di Giappichelli Editore punta sull'innovazione dei contenuti e sulla managerializzazione per crescere anche all'estero e mantenere al passo con i tempi una casa editrice di manuali universitari con una storia centenaria. A spiegarlo a Il Sole 24 Ore Radiocor e' Giulia Giappichelli, direttrice strategie e organizzazione della societa' che da ormai otto anni affianca il padre, l'a.d. Giuliano Giappichelli, nella sua gestione. Nata nel 1921 a Torino, Giappichelli Editore e' tra i marchi storici italiani, che sono meno di 200 in tutta Italia ed ha chiuso il 2024 con '12 milioni di fatturato, confermando il trend dell'anno precedente, e un utile medio stimato pari a circa il 12%, su quota 1 milione e mezzo', afferma Giulia Giappichelli. 'Nel contesto delle case editrici si tratta di numeri stabili ma buoni, che collocano Giappichelli nella top 10 per redditivita' secondo Plimsoll', soprattutto tenendo conto della 'trasformazione molto rapida del nostro settore'.

L'intenzione e' 'sicuramente quella di aumentare la price value e di conseguenza i multipli Ebitda, lavorando sugli asset che valorizzano l'azienda, in particolare sul brand che mio padre, in quarant'anni di carriera, ha costruito sul mercato - afferma la direttrice strategie e organizzazione dell'azienda - Gia' dal mio ingresso, c'e' stata una sorta di rivoluzione per quanto riguarda l'efficienza interna e spero che, anche con il contributo dell'intelligenza artificiale per automatizzare alcuni processi aziendali, riusciremo a lavorare sui margini e che in due o tre anni raccoglieremo i frutti di alcuni investimenti che per adesso sono costi'. La strategia di Giappichelli al momento e' 'focalizzarsi sul suo core business', cioe' l'editoria universitaria ed accademica nell'ambito giuridico-economico, che e' un settore con abbastanza declinazioni da 'lasciare spazio a un ampliamento importante anche sul fronte internazionale'. Al momento l'editore vanta partnership nel mondo anglosassone, in Germania, Spagna e con pubblicazioni locali in Sudamerica.

'Ci mancano delle collaborazioni legate al mondo asiatico e orientale, ma non escludiamo di arrivarci in futuro', spiega Giulia Giappichelli.

