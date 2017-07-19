Germania: vendite al dettaglio giugno in calo 1,1% mensile

Destatis rivede al rialzo dato di maggio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - Le vendite al dettaglio in Germania a giugno hanno registrato una frenata con una flessione mensile in termini reali dell'1,1% secondo i dati preliminari diffusi da Destatis. In termini nominali la flessione e' dell'1,2 per cento. Su base annua le vendite al dettaglio sono calate dello 0,2% (provvisorio) mentre su base nominale sono cresciute dell'1,2 per cento. L'ufficio federale di statistica ha quindi rivisto al rialzo il dato di maggio: le vendite al dettaglio in quel mese sono cresciute dell'1,2% in termini reali (1,1% prima indicazione) e dell'1% in termini nominali. Su base annua maggio va in archivio con un +2,1% reale per le vendite al dettaglio.

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(RADIOCOR) 03-08-26 08:41:36 (0132) 5 NNNN