Germania: sospetto atto doloso dopo guasto a centrale elettrica ovest

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 set - La polizia tedesca sospetta un "atto doloso" dopo un incidente verificatosi ieri sera in una sottostazione elettrica dell'operatore Amprion a Bergheim, nella Germania occidentale, all'indomani di un attacco contro un impianto simile nel Brandeburgo, a est del Paese. Le forze dell'ordine sono state allertate per un malfunzionamento. "Non ipotizziamo un guasto tecnico, ma un atto intenzionale", ha dichiarato il portavoce della polizia, senza fornire ulteriori dettagli. Amprion ha stimato "con elevata probabilita'" che l'incidente sia dovuto a un "intervento esterno", assicurando comunque che la fornitura elettrica non e' stata compromessa in nessun momento e che la stabilita' del sistema rimane garantita. L'episodio segue anche un attacco avvenuto martedi' contro una sottostazione elettrica della centrale a carbone di Janschwalde, nel sud del Brandeburgo, dove secondo il gestore di rete 50Hertz alcuni sconosciuti hanno utilizzato ordigni artigianali simili a fuochi d'artificio.

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