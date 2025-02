Germania: Scope Ratings, governo Cdu-Csu potra' fare riforme ma resta problema freno a debito

Questo potrebbe indurre ad appoggiare debito Ue per Difesa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 feb - Un nuovo governo guidato dalla coalizione Cdu/Csu dovra' trovare rapidamente un accordo su come affrontare le debolezze strutturali dell'economia e allo stesso tempo navigare in una politica commerciale e di difesa degli Stati Uniti sempre piu' protezionistica. E' quanto sottolineano gli esperti di Scope Ratings in un rapporto pubblicato all'indomani delle elezioni tedesche che hanno visto l'affermazione della Cdu di Friedrich Merz. "Un ampio accordo in cui l'Spd accetti le riforme dal lato dell'offerta richieste dalla Cdu e, in cambio, la Cduconcordi di sfruttare un maggiore margine fiscale, principalmente per la difesa e gli investimenti, potrebbe contribuire a migliorare la competitivita' della Germania e le prospettive di crescita a medio termine". La riforma del freno al debito che e' sancito dalla Costituzione rimarra' tuttavia secondo il rapporto una sfida, poiche' i tre principali partiti centristi detengono poco meno della maggioranza parlamentare di due terzi necessaria per modificare la Costituzione. Qualsiasi modifica richiederebbe quindi il sostegno dei partiti di estrema destra AfD e di estrema sinistra Linke, entrambi riluttanti ad aumentare la spesa per la difesa. L'eventuale incapacita' di attuare una riforma del freno al debito o di approvare fondi speciali potrebbe contribuire a convincere il governo tedesco a sostenere un finanziamento europeo congiunto della difesa attraverso istituzioni sovranazionali, come l'Ue, o uno strumento di finanziamento di nuova creazione. La Germania - conclude il rapporto - deve aumentare il proprio margine di manovra fiscale non solo per finanziare gli investimenti necessari a risolvere le debolezze strutturali dell'economia, ma anche a causa della crescente pressione per aumentare la spesa per la difesa. Gli stati membri dell'Ue che fanno parte della Nato stanno valutando di aumentare il loro impegno nella spesa per la difesa dal 2% al 3% del Pil. Questo lascerebbe molti paesi con un ampio deficit di bilancio, indebolendo i loro profili di credito.

Cop

(RADIOCOR) 24-02-25 12:12:46 (0325) 5 NNNN