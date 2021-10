Germania: Scholz, avviati colloqui per Governo Spd-Verdi-Fpd, partenza possibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - In Germania prove di Governo. Il leader dei social democratici, Olaf Scholz ha detto che c'e' la volonta' di avviare i colloqui tra SPD, Verdi e FDP per una coalizione che porti alla formazione del nuovo Governo e che i colloqui esplorativi mostrano che una partenza e' possibile. "Vogliamo un grande progetto di modernizzazione industriale" ha detto il candidato alla Cancelleria. "Un nuovo inizio e' possibile con le tre parti che si uniscono" ha aggiunto Scholz in una conferenza stampa, affermando di aver concordato una tabella di marcia per i colloqui.

