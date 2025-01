Germania: sale a 51,2 indice Pmi servizi dicembre, composito a 48 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 gen - 'La conclusione principale del Pmi di dicembre nei servizi e' una crescita debole abbinata a una forte inflazione: la stagflazione quasi al suo meglio. L'impennata dei costi e' sbalorditiva, con l'indice Pmi dei prezzi di input che balza di quasi quattro punti, segnando l'aumento piu' rapido da febbraio dell'anno scorso. Il principale colpevole qui sono probabilmente i salari, che sono saliti di quasi il 9% nel terzo trimestre rispetto all'anno precedente', ha commentato Cyrus de la Rubia, capo economista di Hamburg Commercial Bank.

'Un'inflazione elevata all'interno del Pmi dei servizi e' piuttosto insolita per un'economia che si muove sulla soglia della recessione. Dal 2021/2022, abbiamo assistito a un netto contrasto tra livelli di inflazione elevati e crescita lenta, o addirittura stagnazione, dell'attivita'. Questa discrepanza e' iniziata con la pandemia e poi con la guerra in Ucraina, ma suggerisce anche un cambiamento strutturale, forse legato alla demografia e alle continue carenze del mercato del lavoro', ha continuato l'economista, aggiungendo che 'il settore dei servizi e' tornato in modalita' di crescita, anche se moderata, dopo un calo sotto 50 a novembre, e il crescente ottimismo tra gli intervistati circa l'attivita' commerciale futura e' una buona notizia. Tuttavia, il calo sostenuto di nuovi affari e affari in sospeso smorza i numeri positivi del settore'. Ad ogni modo, 'e' piuttosto notevole che l'attivita' dei servizi sia rimasta resiliente nonostante la prolungata recessione manifatturiera. Storicamente, l'attivita' dei servizi ha rispecchiato da vicino la produzione manifatturiera, fatta eccezione per alcuni casi durante le crisi del 2008/2009 e nel 2019/2020. Cio' suggerisce che una quota crescente di servizi sta diventando piu' indipendente dall'attivita' industriale, evidenziando il ruolo crescente dei servizi nella stabilizzazione dell'economia'.

