Germania: raggiunto accordo per aumento salari elettrometallurgia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 nov - Datori di lavoro e sindacati in Germania hanno annunciato nella notte un accordo su aumenti salariali dell'8,5% in totale per oltre 3,9 milioni di dipendenti dell'elettrometallurgia, escludendo qualsiasi rischio di scioperi. L'accordo pilota, concluso nel Baden-Wurttemberg e che dovrebbe essere valido nelle altre regioni tedesche, prevede che questo aumento avverra' in due fasi nel 2023 e poi nel 2024, ha indicato il sindacato IG Metall in un comunicato, dopo diverse settimane di accese trattative e numerosi scioperi in tutto il Paese.

bab

(RADIOCOR) 18-11-22 08:25:14 (0148) 5 NNNN