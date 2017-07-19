Germania: produzione cereali stimata in calo del 7% a 41,9 mln tonn. in 2026

Per l'Associazione degli agricoltori tedeschi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ago - La produzione complessiva di cereali in Germania dovrebbe diminuire del 7% su base annua a 41,9 milioni di tonnellate nel 2026, rispetto ai 45,2 milioni del 2025. E' quanto emerge dalla valutazione dell'Associazione degli agricoltori tedeschi (Dbv), preoccupata dalle ondate di calore e dalla storica siccita' di quest'estate. Il dato si colloca leggermente al di sotto della media degli ultimi cinque anni, pari a 42,5 milioni di tonnellate. Le rese dovrebbero invece diminuire del 9%.

Secondo Joachim Rukwied, presidente del Dbv, si tratta di previsioni 'deludenti', inoltre 'nel sud della Germania numerose regioni rimangono ancora troppo secche', ha avvertito. Secondo l'associazione, i fattori determinanti del calo dei raccolti sono stati 'una primavera troppo secca e un'ondata di calore nella seconda meta' di giugno, durante la fase di riempimento dei chicchi, che in molti luoghi ha provocato una maturazione forzata'. Inoltre, 'il raccolto di quest'anno e' caratterizzato da enormi disparita' regionali, con un forte gradiente nord-sud'. Secondo il Dbv, 'l'assenza di precipitazioni ha portato a rese basse o persino alla perdita dei raccolti per alcune colture' nelle regioni maggiormente colpite dalla siccita' e dalle temperature insolitamente elevate. Oltre al caldo e alla siccita', alcuni parassiti 'hanno messo a dura prova le colture' e peggiorato la qualita' dei raccolti. La colza invernale e' stata 'la piu' duramente colpita, con un calo della resa del 20%'.

L'orzo invernale ha avuto risultati migliori, con una diminuzione delle rese di appena il 4%.

mer-red.

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