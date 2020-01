Germania: la produzione auto nel 2019 ai minimi dal 1997 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 gen - Il calo del 9% nel 2019 e' arrivato dopo un -9,3% nel 2018 sul 2017, quando invece la produzione di auto in Germania era scesa dell'1,8%. Le vendite in Germania nel 2019 sono salite del 5% a 3,6 milioni di unita', grazie a un confronto favorevole con il 2018, quando negli ultimi mesi si era registrata una flessione delle immatricolazioni a causa dell'entrata in vigore delle nuove norme di omologazione Wltp. Sul fronte delle vendite, per il Paese il 2019 e' stato il miglior anno da circa 20 anni. Il problema per i produttori tedeschi e' il calo delle esportazioni, scese del 13%. La Germania rappresenta il 6% del mercato mondiale. Per il 2020 le previsioni sono negative, ci si aspetta un calo delle immatricolazioni in Germania tra il -4% e il -5%.

