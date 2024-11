Germania: Kukies, irrealistica adozione bilancio 2025 prima di elezioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 nov - La Germania non dovrebbe riuscire ad approvare il bilancio federale per il 2025 prima delle elezioni fissate per il 23 febbraio. E' quanto ha detto il nuovo ministro delle Finanze tedesco, Jorg Kukies, in conferenza stampa a Berlino. "Chiunque conosca un po' le procedure di bilancio sa che non e' realistico aspettarsi l'adozione del nuovo bilancio federale per il 2025" ha detto il neo-ministro entrato in carica la scorsa settimana al posto di Christian Lindner, licenziato dal cancelliere Olaf Scholz a seguito dell'ennesimo scontro all'interno della coalizione. Il bilancio dello Stato federale per il 2025 avrebbe dovuto essere finalizzato a meta' novembre. Nel caso in cui non venga adottata alcuna legge finanziaria per il 2025, la Germania operera' con una "gestione di bilancio provvisoria", ha spiegato Kukies, assicurando che "non e' nulla di eccezionale ne' tecnicamente problematico", essendo un'eventualita' prevista nella Legge fondamentale tedesca. "Una gestione provvisoria non e' ideale e comporta il rischio di ritardare alcuni nuovi progetti, ma, d'altro canto, il governo federale potra' onorare tutte le spese necessarie e gli impegni presi". Kukies prevede un effetto di recupero nello sblocco delle spese una volta che il bilancio sara' adottato, in modo che non vi dovrebbero essere "effetti negativi sulla crescita annuale complessiva".

Berlino prevede un rimbalzo dell'1,1% del prodotto interno lordo nel 2025, dopo una contrazione dello 0,2% quest'anno, che segue quella dello 0,3% registrata nel 2023.

