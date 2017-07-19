Germania: indice Pmi servizi ottobre balza a 54,6 da 51,5 di settembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 nov - 'Il settore dei servizi tedesco ha iniziato il quarto trimestre con un rinnovato slancio, con l'indice Pmi servizi che ha raggiunto quota 54,6 a ottobre, segnando il valore piu' alto in quasi due anni e mezzo. L'accelerazione dell'attivita' economica e' stata accompagnata da un solido aumento dei nuovi ordini, che hanno registrato solo il secondo incremento in oltre un anno', ha commentato Nils Mueller, Junior Economist di Hamburg Commercial Bank. 'L'occupazione e' rimbalzata dopo due mesi di calo, con le societa' di servizi che sono tornate ad assumere a fronte di un crescente arretrato di lavoro - si tratta del primo aumento di questo tipo in 18 mesi.

L'accumulo di ordini in sospeso, seppur modesto, segnala crescenti pressioni sulla capacita' produttiva, che le aziende intervistate hanno attribuito a una domanda piu' forte, a carenze di offerta e alla mancanza di personale qualificato. Tuttavia, l'ottimismo sull'attivita' futura e' leggermente diminuito rispetto al recente massimo di settembre, suggerendo che permane una certa cautela nonostante il tono complessivamente ottimistico', ha continuato. 'Le pressioni inflazionistiche si sono intensificate, con i costi di input in aumento al ritmo piu' rapido da aprile, trainato in gran parte dagli aumenti salariali, come riportato dalle aziende. Contestualmente, i prezzi alla produzione sono saliti al ritmo piu' rapido degli ultimi otto mesi. Questi sviluppi indicano un settore che sta recuperando forza nella determinazione dei prezzi, in un contesto di miglioramento delle condizioni della domanda', ha proseguito, concludendo che, 'nel complesso, i dati Pmi di ottobre suggeriscono che l'economia tedesca dei servizi sta riacquistando stabilita' dopo un periodo debole. La combinazione di domanda crescente, nuove assunzioni e un maggiore potere di determinazione dei prezzi fa ben sperare per l'economia in generale, anche se le aziende rimangono attente ai rischi esterni e alle pressioni sui costi'.

