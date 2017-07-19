Germania: indice Pmi manifatturiero sale a 49,8 ad agosto, ai massimi da 38 mesi (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 set - L'indice Pmi manifatturiero tedesco, rilevato da Hcob e S&P Global, e' salito a 49,8 in agosto, rispetto al 49,1 registrato a luglio. SI tratta del valore piu' alto degli ultimi 38 mesi, sebbene ancora al di sotto della soglia dei 50 punti, che delimita il confine tra contrazione ed espansione. L'ultima rilevazione, secondo l'analisi di S&P Global, "ha evidenziato una crescita piu' forte sia nella produzione che nei nuovi ordini nel settore manifatturiero tedesco nel mese di agosto, con il ritmo di espansione della produzione al livello piu' alto degli ultimi tre anni e mezzo. Tuttavia, non solo i produttori di beni hanno continuato a tagliare posti di lavoro, con un calo dell'occupazione addirittura piu' rapido rispetto a luglio, ma hanno anche segnalato un nuovo calo dell'attivita' di acquisto e un'ulteriore marcata diminuzione delle scorte. Cio' ha coinciso con un leggero calo dell'ottimismo sulle prospettive per l'anno prossimo. Sul fronte dei prezzi, gli ultimi dati hanno mostrato un calo sostenuto sia dei costi di produzione che dei prezzi di vendita in tutto il settore manifatturiero tedesco, con questi ultimi che hanno registrato il calo piu' rapido degli ultimi sei mesi".

