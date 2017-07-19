Germania: indice Ifo su clima business stabile a 87,6 punti a gennaio (RCO) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 gen - "L'economia tedesca - osserva l'Ifo - inizia il nuovo anno con scarso slancio. Nel settore manifatturiero, l'indice ha registrato un forte aumento. Le aziende hanno valutato le attuali condizioni economiche in modo piu' positivo. Anche le loro aspettative erano notevolmente meno pessimistiche. Tuttavia, l'utilizzo della capacita' produttiva e' sceso dal 78,1 al 77,5%, rimanendo al di sotto della media a lungo termine dell'83,2%.

Nel settore dei servizi, il clima economico e' peggiorato. La situazione attuale e' stata valutata leggermente peggiore.

Anche le aspettative sono diventate un po' piu' pessimistiche. Nella logistica, il portafoglio ordini e il clima di fiducia si sono indeboliti. Anche nel turismo il clima economico si e' notevolmente raffreddato.

Nel commercio, l'indice e' aumentato in modo significativo.

Le aziende hanno valutato la loro situazione economica come piu' favorevole e anche le aspettative sono diventate meno pessimistiche. Questo miglioramento e' stato osservato sia nel commercio al dettaglio che in quello all'ingrosso.

Tuttavia - avverte l'istituto - entrambi gli indicatori rimangono ben al di sotto delle loro medie a lungo termine.

Nel settore delle costruzioni, il clima economico e' migliorato. Cio' e' stato determinato da una valutazione piu' positiva delle attuali condizioni economiche. Tuttavia, l'indicatore delle aspettative e' rimasto invariato. La situazione degli ordini rimane debole, in particolare nell'edilizia".

