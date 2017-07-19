Germania: indice Ifo sale a 88,8 punti ad agosto, massimo dell'anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - Nel mese di agosto, l'indice Ifo - che misura la fiducia delle imprese in Germania - e' salito al livello piu' alto dell'anno, andando per la prima volta oltre i livelli registrati prima dello scoppio della guerra in Iran, confermando la resilienza dell'economia nonostante l'impennata dei prezzi dell'energia e la crescente incertezza legata al conflitto in Medio Oriente. L'indice Ifo e' salito a 88,8 punti dagli 86,7 di luglio. Si tratta del livello piu' alto dall'agosto 2025, un dato superiore alle previsioni (87,1).

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(RADIOCOR) 25-08-26 10:39:34 (0251) 5 NNNN