Germania: indice Ifo sale a 88,8 punti ad agosto, massimo dell'anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - 'Le aziende si sono mostrate piu' soddisfatte della situazione attuale e hanno rivisto significativamente al rialzo le proprie aspettative', ha dichiarato il presidente dell'Ifo, Clemens Fuest. 'L'incertezza ha continuato a diminuire. Nonostante un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia, l'economia tedesca e' in fase di ripresa', ha aggiunto.

Sempre oggi, secondo i dati pubblicati da Destatis, e' emerso che l'economia tedesca e' cresciuta piu' del previsto nel trimestre conclusosi a giugno, trainata dal forte andamento delle esportazioni. Tuttavia, la Bundesbank, la Banca centrale tedesca, ha previsto che la crescita nel terzo trimestre sara', nella migliore delle ipotesi, modesta. Si prevede infatti che parte della crescita delle esportazioni si ridimensionera' dopo l'accumulo di scorte avvenuto nel secondo trimestre; inoltre, potrebbero intensificarsi i problemi di approvvigionamento a causa dei livelli d'acqua incredibilmente bassi nei principali corsi d'acqua tedeschi, incluso il Reno.

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(RADIOCOR) 25-08-26 10:40:06 (0252) 5 NNNN