Germania: indice Ifo maggio sale a 84,9 punti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mag - Le aziende valutano la situazione attuale del business in modo leggermente piu' favorevole. Le aspettative per i prossimi mesi sono anche meno pessimistiche. L'economia tedesca si sta stabilizzando per il momento, anche se la situazione rimane fragile. Nel settore manifatturiero, il clima imprenditoriale e' migliorato leggermente grazie a valutazioni piu' positive della situazione attuale. Tuttavia, le aspettative continuarono a diminuire. Il numero di nuovi ordini diminuisce, Nel settore dei servizi, l'indice e' migliorato considerevolmente. Le aspettative, in particolare, si sono riprese dopo il calo dei due mesi precedenti. Le aziende valutano la loro situazione attuale come leggermente piu' favorevole. Il sentimento nel settore della logistica rimane teso; lo stesso vale anche per il settore turistico. Nel commercio, l'indice e' risalito nuovamente. Le aziende vedono la situazione attuale piu' favorevole. Anche il pessimismo in termini di aspettative e' diminuito, ma la situazione continua a essere difficile dato che la spesa dei consumatori per grossisti e rivenditori rimane in calo. Nel settore delle costruzioni, il clima imprenditoriale e' leggermente calato per una valutazione meno favorevole della situazione aziendale. Le aspettative sono aumentate in parte dopo il calo di aprile. Tuttavia, le aziende rimangono scettiche.

bab

(RADIOCOR) 22-05-26 10:21:25 (0260) 5 NNNN