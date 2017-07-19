Germania: indice Ifo cala a 86,4 punti a marzo, guerra in Iran congela attese -RPT

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - Il clima di fiducia tra le imprese tedesche ha subito un calo significativo. L' indice ifo sul clima economico e' sceso a marzo a 86,4 punti, rispetto agli 88,4 punti di febbraio, "a causa di aspettative piu' pessimistiche. Le valutazioni sulla situazione attuale, tuttavia - sottolinea l'istituto tedesco - rimangono invariate. L'incertezza tra le imprese e' aumentata in modo evidente. La guerra in Iran ha messo momentaneamente in stand-by ogni speranza di ripresa".

L'indice sulle condizioni correnti e' stabile a 86,7 punti, mentre l'indice sulle aspettative e' sceso vistosamente a 86 punti da 90,2.

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(RADIOCOR) 25-03-26 10:22:01 (0245) 5 NNNN