Germania: ifo rivede in calo stime di crescita, nel 2026 allo 0,8%, pesano dazi

Nel 2025 stima una crescita dello 0,1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - L'Istituto tedesco ifo ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita per la Germania. Per il 2026, prevede una crescita dello 0,8 per cento. L'Istituto prevede ora una crescita solo dello 0,1% anche per quest'anno. 'L'economia tedesca si sta adattando solo lentamente e con grandi spese al cambiamento strutturale attraverso l'innovazione e nuovi modelli di business', afferma Timo Wollmershauser, responsabile delle previsioni presso l'ifo. 'Inoltre, le aziende e in particolare le start-up sono ostacolate da barriere burocratiche e da un'infrastruttura obsoleta'.

Rispetto alle previsioni autunnali, l'ifo ha ridotto le sue previsioni per il 2025 di 0,1 punti percentuali e di 0,5 punti percentuali rispettivamente per il 2026 e il 2027. La previsione di crescita per il 2027 e' ora dell'1,1 per cento.

La politica tariffaria degli Stati Uniti continua ad avere un notevole impatto negativo sull'industria tedesca delle esportazioni. Secondo le previsioni dell'ifo, l'aumento delle tariffe statunitensi frenera' la crescita di 0,3 punti percentuali nel 2025 e di 0,6 punti percentuali nel 2026.

'L'incertezza causata dai dazi rimane elevata, anche se i conflitti acuti tra gli Stati Uniti e l'Ue sono stati disinnescati', afferma Wollmershauser. Sebbene l'economia globale crescera' moderatamente in media del 2,5% all'anno nel periodo dal 2025 al 2027, l'industria tedesca non ne trarra' vantaggio e continuera' a perdere competitivita'.

Com-Sim

(RADIOCOR) 11-12-25 10:30:30 (0209) 5 NNNN