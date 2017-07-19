Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Germania: ifo rivede in calo stime di crescita, nel 2026 allo 0,8%, pesano dazi

            Nel 2025 stima una crescita dello 0,1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 dic - L'Istituto tedesco ifo ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita per la Germania. Per il 2026, prevede una crescita dello 0,8 per cento. L'Istituto prevede ora una crescita solo dello 0,1% anche per quest'anno. 'L'economia tedesca si sta adattando solo lentamente e con grandi spese al cambiamento strutturale attraverso l'innovazione e nuovi modelli di business', afferma Timo Wollmershauser, responsabile delle previsioni presso l'ifo. 'Inoltre, le aziende e in particolare le start-up sono ostacolate da barriere burocratiche e da un'infrastruttura obsoleta'.

            Rispetto alle previsioni autunnali, l'ifo ha ridotto le sue previsioni per il 2025 di 0,1 punti percentuali e di 0,5 punti percentuali rispettivamente per il 2026 e il 2027. La previsione di crescita per il 2027 e' ora dell'1,1 per cento.

            La politica tariffaria degli Stati Uniti continua ad avere un notevole impatto negativo sull'industria tedesca delle esportazioni. Secondo le previsioni dell'ifo, l'aumento delle tariffe statunitensi frenera' la crescita di 0,3 punti percentuali nel 2025 e di 0,6 punti percentuali nel 2026.

            'L'incertezza causata dai dazi rimane elevata, anche se i conflitti acuti tra gli Stati Uniti e l'Ue sono stati disinnescati', afferma Wollmershauser. Sebbene l'economia globale crescera' moderatamente in media del 2,5% all'anno nel periodo dal 2025 al 2027, l'industria tedesca non ne trarra' vantaggio e continuera' a perdere competitivita'.

            Com-Sim

            (RADIOCOR) 11-12-25 10:30:30 (0209) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.