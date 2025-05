Germania: Ifo, rallenta taglio posti di lavoro, occupazione verso stabilizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mag - In Germania ci sono meno aziende che cercano di tagliare posti di lavoro. A maggio, il Barometro dell'occupazione dell'istituto tedesco Ifo e' salito a 95,2 punti, rispetto ai 94,0 punti di aprile.

'Il mercato del lavoro sta mostrando i primi segni di stabilizzazione', afferma Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini dell'Ifo. 'Se questo si trasformera' in una vera e propria inversione di tendenza dipende in gran parte dagli ulteriori sviluppi economici'. Nell'industria, il barometro e' aumentato per il quinto mese consecutivo. Nel complesso, tuttavia, la maggior parte delle aziende continua a tagliare posti di lavoro. Per contro, i fornitori di servizi stanno aumentando leggermente il loro organico, con un cauto ottimismo che emerge in particolare nel settore del lavoro temporaneo. Nel settore del commercio al dettaglio, invece, continuano a prevalere i tagli di posti di lavoro. Anche nel settore delle costruzioni la maggior parte delle aziende prevede di ridurre il numero di dipendenti, sebbene anche in questo caso il numero di tagli di posti di lavoro sia in diminuzione.

