Germania: Governo stima Pil -5,8% nel 2020 contro -6,3% in precedenza -2

"Siamo riusciti a limitare l'impatto della crisi" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 sett - Come conseguenza di una recessione meno grave del previsto, il rimbalzo dell'attivita' economica atteso per il 2021 sara' d'altro canto meno accentuato: il Governo tedesco ora prevede una crescita del Pil per l'anno prossimo del 4,4% contro il 5,2% indicato in un primo tempo. Secondo Altmaier, l'economia della Germania ritrovera' all'inizio del 2022 il livello che aveva prima dello scoppio della crisi del coronavirus. Nel frattempo, le esportazioni dovrebbero calare del 12,1% quest'anno, per poi risalire dell'8,8% il prossimo e i consumi privati dovrebbero ridursi del 6,9% prima di riprendersi del 4,7% nel 2021, ha spiegato il ministro, sottolineando che il Governo tedesco e' riuscito a 'limitare l'impatto della pandemia sull'economia'. Il mercato del lavoro pare, intanto, avviato a una svolta positiva. Il tasso di disoccupazione e' rimasto stabile al 6,4% in agosto, in base ai dati corretti per le variazioni stagionali annunciati oggi e la cassa integrazione e' iniziato a diminuire a giugno.

