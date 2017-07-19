Germania: governo rimuovera' capo ferrovie Deutsche Bahn, troppi i ritardi
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 ago - Il governo tedesco annuncera' a breve la rimozione di Richard Lutz, amministratore delegato della Deutsche Bahn, sotto accusa per la scarsa puntualita' dei treni tedeschi e i troppi ritardi, secondo indiscrezioni di stampa citate dalla Afp.
Lutz, 61 anni, e' alla guida delle ferrovie dal 2017 e restera' in carica fino alla nomina di un successore. Il ministro dei Trasporti, Patrick Schnieder, terra' una conferenza stampa a Berlino alle 17 ora italiana per comunicare ufficialmente la decisione.
