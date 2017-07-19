Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Germania: governo rimuovera' capo ferrovie Deutsche Bahn, troppi i ritardi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 ago - Il governo tedesco annuncera' a breve la rimozione di Richard Lutz, amministratore delegato della Deutsche Bahn, sotto accusa per la scarsa puntualita' dei treni tedeschi e i troppi ritardi, secondo indiscrezioni di stampa citate dalla Afp.

            Lutz, 61 anni, e' alla guida delle ferrovie dal 2017 e restera' in carica fino alla nomina di un successore. Il ministro dei Trasporti, Patrick Schnieder, terra' una conferenza stampa a Berlino alle 17 ora italiana per comunicare ufficialmente la decisione.

            imt-red

            (RADIOCOR) 14-08-25 16:54:02 (0439) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.