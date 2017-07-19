Germania: furto da 30 mln in banca di Gelsenkirchen, svaligiate 3000 cassette sicurezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 dic - Lo scorso weekend la banca di Gelsenkirchen, nella Germania occidentale, ha subito una rapina con danni pari a 30 milioni di euro, secondo quanto reso noto dalla polizia. I sospetti hanno svaligiato piu' di 3.000 cassette di sicurezza di una filiale della cassa di risparmio locale, contenenti denaro, gioielli o oro. Con una somma assicurata media di 10.000 euro per cassetta, gli investigatori stimano il danno in circa 30 milioni di euro. In giornata la banca e' rimasta chiusa 'per motivi di sicurezza', secondo la polizia, poiche' diversi clienti, preoccupati per i propri beni, si sono radunati martedi' mattina davanti alla banca, minacciando i dipendenti. L'istituto ha annunciato la chiusura della sala dei caveau 'fino a nuovo ordine a causa dei gravi danni materiali'. La banca ha inoltre dichiarato di stare valutando con la propria assicurazione la soluzione 'piu' favorevole per i clienti' e ha attivato una linea telefonica di emergenza. Il momento esatto della rapina rimane incerto.

