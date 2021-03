Germania: fiducia dei consumatori per aprile sale a -6,2 da -12,7(RCO)

GfK avverte: sondaggio prima degli ultimi sviluppi pandemia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - Il sentiment dei consumatori tedeschi dovrebbe aumentare ad aprile, grazie all'allentamento del lockdown e al calo dei numero dei contagi al momento del sondaggio. Secondo il gruppo di ricerche di mercato GfK l'indice di fiducia dei consumatori e' destinato a salire a -6,2 punti ad aprile da -12,7 punti (dato rivisto) a marzo. L'aumento sorprende le attese del mercato. Ma l'istituto di ricerca precisa che, poiche' l'indagine si e' svolta tra il 4 e il 15 marzo, il dibattito che ha interessato il vaccino AstraZeneca, il significativo aumento del numero di infezioni negli ultimi giorni e l'inasprimento delle restrizioni non sono stati presi in considerazione. "Il lockdown forzato danneggera' gravemente la fiducia dei consumatori e l'attuale miglioramento rimarra' un fuoco di paglia" ha affermato Rolf Burkl, esperto di consumatori di GfK. GfK utilizza i dati di tre sottoindici del mese corrente per ricavare una cifra del sentiment per il mese successivo, misurando le aspettative economiche, le aspettative di reddito e la propensione all'acquisto. I tre sottoindici hanno registrato forti guadagni a marzo. Le aspettative di reddito hanno contribuito in modo significativo al forte aumento della fiducia dei consumatori, raggiungendo il massimo su 12 mesi a 22,3 punti da 6,5 ??di febbraio. A causa delle crescenti aspettative di reddito, anche la propensione all'acquisto e' aumentata a marzo, salendo a 12,3 punti dai 7,4 punti di febbraio. E le prospettive economiche si sono rasserenate con l'indicatore delle aspettative economiche che sale a 17,7 punti da 8 punti di febbraio.

