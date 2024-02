Germania: fiducia consumatori resta debole, Indice Gfk a -29 punti a marzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 feb - Migliora lievemente, ma resta molto debole, la fiducia dei consumatori in Germania a marzo. Lo indica l'Indice Gfk che, a marzo, si attesta a -29,0 punti, in aumento di 0,6 punti dopo il forte calo (-4,2 punti) osservato a febbraio. I consumatori "sono molto preoccupati" a causa delle "previsioni economiche piu' deboli per l'economia tedesca", ha affermato in un comunicato stampa Rolf Burkl, esperto della GfK. Secondo l'Indagine la guerra in Ucraina, che e' entrata nel suo terzo anno, l'inflazione vicina al 3% e la cupa situazione economica spingono i consumatori a rinviare gli acquisti importanti. Di conseguenza, la loro propensione al risparmio sale fino a raggiungere, secondo la GfK, "il valore piu' alto misurato dalla crisi finanziaria ed economica del giugno 2008".

Red-cel

